Agrigento | sparatoria al Villaggio Mosè | ucciso un 40enne

Sparatoria al Villaggio Mosè: un ferito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un uomo è morto in seguito ad una lite sfociata in unaavvenuta ad. L'uomo, ilRoberto Di Falco, è morto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio didove è giunto dopo essere stato ferito con un colpo d'arma da fuoco all'addome. Laè avvenuta nel quartiere commerciale didavanti ad una concessionaria di auto e non distante dalla chiesa di Santa Rosa. C'è stata prima una colluttazione e poi la. Sul posto stanno lavorando i poliziotti della squadra mobile e della scientifica con il coordinamento del procuratore Giovanni Di Leo.