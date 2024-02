Agrigento, negoziante uccide aggressore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 20.25 Un uomo è morto in seguito a una lite sfociata in una sparatoria adLa vittima è un 38enne deceduto in ospedale dov'era arrivato con ferite da arma da fuoco all'addome. Avrebbe aggredito un commerciante assieme a un complice che sarebbe fuggito. La sparatoria è avvenuta nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè davanti una concessionaria di auto. C'è stata prima una colluttazione e poi la sparatoria. Sul posto la squadra mobile e la scientifica.

Agrigento, spari in concessionaria: morto 38enne: Omicidio in una concessionaria di auto al villaggio Mosè, ad Agrigento. E' successo venerdì 23 febbraio, nel pomeriggio. Al culmine di una rissa fra il ... lapresse

Sparatoria ad Agrigento, un morto: (ANSA) - PALERMO, 23 FEB - Un uomo è morto in seguito ad una lite sfociata in una sparatoria avvenuta ad Agrigento. L'uomo, il 40enne Roberto ... notizie.tiscali

