Agrigento | commerciante aggredito spara contro due uomini | un morto

Sparatoria in una concessionaria di Agrigento dopo una lite per la compravendita di auto: un morto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una rissa degenerata in omicidio. Questa la dinamica dietro la tragedia che si è verificata in una concessionaria di auto al villaggio Mosè ad. Al culmine di un’accesa discussione fra il titolare e due individui, è partito un colpo di pistola semiautomatica che ha ferito mortalmente uno dei due aggressori deld’auto. Il ferito, Roberto Di Falco, 38 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 avvisati dallo stesso titolare, è stato trasportato in ospedale dove èpoco dopo per la grave ferita al torace. Sul posto è arrivato il personale della squadra mobile per le indagini: una persona sarebbe già in stato di fermo. Latoria è avvenuta nella concessionaria LZAutoXPassione di Lillo Zambuto. Dalle prime indiscrezioni, dietro la rissa ci sarebbe una spedizione punitiva ...