Agricoltura, primo avviso del progetto Spade: contributi fino a 60mila euro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) C’è tempoal 10 aprile 2024 per partecipare albando del, che ha l’obiettivo di promuovere pratiche agricole efficienti e sostenibili attraverso l’uso della tecnologia dei droni. Nello specifico, ilfinanziato dall’Unionepea attraverso il bando Horizon-CL6- 2021-GOVERNANCE-01, intende sviluppare un ecosistema intelligente con l’impiego di veicoli aerei senza pilota (UAV, alias droni) per promuovere servizi digitali sostenibili a beneficio di un ampio numero di utenti finali nei settori della produzione vegetale, della silvicoltura e dell’allevamento. Nello specifico, l’obiettivo principale delbando è identificare e finanziare sei progetti creativi che miglioreranno le capacità di utilizzo della tecnologia dei droni e ...

