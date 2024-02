Agrario: due aule diventano verdi per migliorare la qualità dell'aria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 23 febbraio 2024 - L’aula è subito diventata più bella, con tutte quelle piante. Nelle prossime settimane scopriremo anche quanto migliorerà la. Via alla seconda fase del progetto ‘Piante in classe’ che vede insieme Coldiretti Toscana ed il Cnr. Dopo l’ottimo esperimento all’alberghiero Saffi, dove le centraline hanno rilevato, nelle classi coinvolte, un calo della concentrazione di CO2 pari al 20% e del 15% per quanto riguarda le polveri sottili, adesso si fa il bis all’istituto tecnico. Due le classi coinvolte, come spiega il dirigente Andrea Marchetti, “una più interna e una più a ridosso della strada”. “L’esperimento è partito un mese fa e, subito, l’impatto per ragazzi e docenti è stato molto piacevole - dice il preside -. La nostra realtà è già piuttosto immersa nel verde. Sarà interessante ...