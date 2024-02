Agenzia del turismo | solo 1 milione per l' internazionalizzazione | la promozione ne vale invece 8 | 5

Dall'Unwto all'Enit: Alessandra Priante nuova presidente dell'Agenzia del turismo - GuidaViaggi

L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, è arrivata a un " punto di rottura ": lo ha detto il suo Capo Philippe Lazzarini in una lettera al ... (quotidiano)

Municipio Roma XIV: inaugurato nuovo “condominio sociale”: L’iniziativa, il cui avvio è sostenuto anche con un contributo finanziario da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, è il frutto della partecipazione della Fondazione ad un avviso ... radiocolonna

Aifa, dal commissario al nuovo presidente: scenari e papabili dopo Palù: Non conosce pace l'Agenzia italiana del farmaco. Un anno per arrivare alla riforma, fortemente voluta dal ministro della Salute Orazio Schillaci e dal Governo, e una volta stabilita la governance ecco ... adnkronos

OMG supera il miliardo di billing nel 2023 a +12%. Girelli: «Il 2024 è l’anno della svolta»: In un contesto in cui la trasformazione tecnologica sta cambiando l’assetto del mercato, le persone rimangono il fulcro dell’agenzia e l’asset sui cui investire per far fronte alle nuove sfide, per ... engage