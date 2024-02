Ag Di Gregorio | «Non è interista | ma prima di Natale chiacchierata con l’Inter»

Di Gregorio, parla l'agente: 'L'Inter non ha la forza economica per prenderlo, costa 20 mln. Contatti con la Juve'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’agente di Michele Diha parlato del suo assistito. Il portiere del Monza, cresciuto nel vivaio del, può interessare ancora i nerazzurri. AFFETTO ? Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di, ha parlato del suo futuro a Tv Play: «Diha un particolare affetto perper il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso del. Da quando è uscito contrattualmente dai nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita. Il rapporto c’è ancora perché ha giocato lì, c’è stata solo unadi, ma nulla di più. I nerazzurri non hanno probabilmente la forza economica per fare un’offerta importante. Prezzo? Verosimilmente può essere ceduto intorno ai 20 ...

Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza, Michele Di Gregorio , ha parla to ai microfoni di TVPlay del futuro del suo assistito: Sulla Ju... (calciomercato)

Di Gregorio, l'agente: "Non ho parlato col Napoli, ha altre priorità. Ecco quanto lo valuta il Monza": L’agente del portiere del Monza Michele Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Intervista agente Di Gregorio Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza M ... msn

