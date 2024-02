Affari Tuoi | Amadeus a caccia | tam-tam in Rai | chi vuole portare in trasmissione

Affari Tuoi, beffa atroce per Fiorenzo: accetta 31.000 euro per i senzatetto e perde una cifra da capogiro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è adi nuovi concorrenti per gli ultimi tre mesi di programmazione. L'annuncio per i casting del programma condotto dariguarda quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Molise. Con ogni probabilità in pochi, appartenenti a queste aree dell'Italia, hanno superato i provini. Per candidarsi basta iscriversi al sito www.giocherai.it dove si possono trovare tutte le indicazioni e le informazioni necessarie e si verrà poi ricontattati per sostenere il provino. Il quiz game dell'access primetime di Rai1 sarà in onda fino a sabato 1 giugno, all'indomani della chiusura di tutte le altre trasmissioni del daytime di Rai1 che saluteranno invece i telespettatori venerdì 31 maggio. Al momento non si sa setornerà a ...