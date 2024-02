Adesso vinco io, recensione: le luci di Marcello Lippi ci sono tutte, ma mancano le ombre

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La nostradiio, il docufilm sulla vita e la carriera didiretto da Herbert Simone Paragnani e Paolo Geremei presentato allo scorso Torino Film Fest: un’opera corretta e rispettosa, forse troppo, che non rivela molto più di ciò che promette Non è la prima volta che un grande protagonista della nostra serie A riceve l’onore di un docufilm dedicato alle proprie vicende sportive e private, ma nel caso dil’attesa era parecchio alta perché qui stiamo parlando del grande trascinatore del Mondiale 2006, un Caronte che ha trainato la nazionale italiana dal pantano di Calciopoli fino al trionfo indimenticabile di Berlino. Inio (qui la conferenza) assistiamo ad un ...

