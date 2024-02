“Adesso Vinco Io” | il documentario su Marcello Lippi al cinema

'Adesso vinco io', il docu-film su Marcello Lippi. I segreti del Mondiale 2006 e il legame col figlio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dal 26 al 28 febbraio sarà nei The Spaceilche racconta la vita e la carriera di una figura iconica del calcio ROMA – S’intitola “Io” ed è ilche racconta la vita e la carriera di, figura iconica del calcio. Diretto da Herbert Simone Paragnani e Paolo Geremei, sarà nei The Spacedal 26 al 28 febbraio. Dalla sua esperienza come calciatore, dove non riuscì a conquistare trofei, all’ascesa come allenatore storico,dimostra una determinazione inarrestabile e un desiderio ardente di rivincita. Attraverso la sua straordinaria carriera, culminata con la vittoria della Coppa del Mondo nel 2006 alla guida della Juventus, ilcelebra il ...