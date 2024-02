Addio incidenti al Pagani. Due milioni per la rotonda

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un tesoretto dalla Regione per cancellare gli imbuti che ogni giorno fanno impazzire gli automobilisti della Brianza Est e soprattutto per proteggerli dagli: 2,1 euroin arrivo dal Pirellone per i cantieri dellaale per la sistemazione della strettoia sulla Sp 177 fra Velate e Camparada. Due punti da bollino rosso con scontri all’ordine del giorno: a Vimercate la Sp 45 di collegamento con Villasanta è maglia nera per il numero di collisione, una ventina, quasi sempre gravi, che ogni anno si registrano lungo il suo percorso. Ora, però, la rotatoria progettata dalla Provincia dovrebbe cancellare l’infelice primato. "Lo stanziamento di 1,3per la sistemazione del nostro tratto di provinciale premia la determinazione con la quale negli anni abbiamo messo in ...

