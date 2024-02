Addio al calciatore Pezzati. Mugelli: "Grinta e cuore"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Ancora non ci credo". Ha la voce rotta dal pianto Samuele, che con Marco, ilfiorentino morto giovedì notte in un incidente stradale in Calabria dove giocava in serie D con i reggini del San Luca, ha passato un solo ma intenso anno con la maglia della Sangiovannese. Ilha perso la vita in un incidente avvenuto attorno alla mezzanotte sulla strada statale Jonica 106 nei pressi di Catanzaro. La sua auto ha sbandato ribaltandosi più volte e finendo la corsa in un campo. Dal dicembre 2015 al dicembre 2016, tanto però è bastato per creare un forte legame che l’ex centrocampista e capitano azzurro ricorda così: "Un ragazzo spettacolare, un sanguigno come me – ricorda– in campo dava il tutto e per tutto e bastava uno sguardo per capirsi. Ho giocato con ...