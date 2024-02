Addio a Irene Camber | prima schermitrice azzurra campionessa olimpica

Addio a Irene Camber, prima schermitrice italiana d'oro ai Giochi Olimpici e Collare d'Oro nel 2015

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È morta all’età di 98 anni, icona dello sport italiano eitaliana nella scherma. Vinse infatti la medaglia d’oro nel fioretto a Helsinki 1952, diventando anche il primo oro individuale femminile del dopoguerra. Era la più anzianaitaliana in vita. Oltre all’oro in Finlandia, nel palmares della triestina ci sono anche il bronzo nella gara a squadre alle Olimpiadi di Roma 1960, il titolo mondiale del 1953 ed altre sette medaglie iridate, tra cui l’oro a squadre del 1957. LA STORIA DINata a Trieste il 12 febbraio 1926, era particolarmente legata al papà, avvocato e un uomo di lettere che ha combattuto entrambe le Guerre Mondiali. Simbolo di una città in quel ...