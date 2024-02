Addio a Gheller. Si era battuto per il fine vita

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Sono molto più sereno, e mi sento libero da quanto ho avuto l’autorizzazione ad accedere al suicidio assistito. So che potrò decidere io quando sarà il momento di andarsene": erano le parole che solo il 17 gennaio scorso aveva pronunciato Stefano, il 51enne di Cassola (Vicenza) malato di distrofia muscolare, divenuto il simbolo della battaglia dei malati terminali che chiedono di poter decidere quando staccare il respiratore, dopo la battuta d’arresto della prima legge regionale veneta sul. Nel pomeriggio di ieri l’uomo è spirato all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dopo un breve ricovero dovuto all’aggravarsi, con ulteriori complicanze, delle sue condizioni cliniche. La morte, hanno tenuto a precisare i sanitari, è avvenuta senza che l’uomo abbia fatto ricorso nè al suicidio assistito e neppure alle ...

