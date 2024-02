Sommer ha la febbre, se non recupera c'è Audero. Acerbi ancora out per Lecce

Acerbi, nessuna fretta in casa Inter: difesa piena di alternative (Di venerdì 23 febbraio 2024) In seguito all'infortunio nella partita contro la Roma, Francesco Acerbi ha saltato le due sfide contro Salernitana e Atletico Madrid. Assente anche contro il Lecce, difficilmente rivedrà il campo anche contro l'Atalanta. In casa Inter la difesa è piena di alternative e non c'è necessità di rischiare un recupero lampo. SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO – Nonostante l'assenza di Francesco Acerbi al centro della difesa, nelle due gare con Stefan de Vrij titolare (Salernitana e Atletico Madrid), l'Inter ha chiuso senza subire gol. Un'alternativa affidabile l'olandese, ma non l'unica. Un'altra opzione potrebbe infatti essere lo spostamento al centro di Benjamin Pavard, con Yann Bisseck o Matteo Darmian sulla destra (grazie anche al completo ...

Altre Notizie

Verso Lecce-Inter, Acerbi verso l’esclusione. Altro problema dopo Thuram: L'Inter inizia a muoversi in vista della trasferta contro il Lecce.I ritmi sono alti, non c'è più tempo per godersi la vittoria contro l'Atletico ed i Nerazzurri devono tornare concentrati sul campion ... sportpaper dal nostro inviato Andrea Ramazzotti: Stamani seduta di rifinitura per Lautaro e compagni. Unico assente il difensore ex Lazio, oltre ai fuori lista Cuadrado e Sensi. Quest'ultimo sarà operato nelle prossime ore ... gazzetta Roma-Inter, gol Acerbi: il dialogo tra VAR e arbitro. Rocchi: “Decisione corretta”: Dal campo si sente: "Non c'è nessun impatto con la traiettoria della palla ... dalla parte opposta rispetto a dove c'è Thuram"; "Guarda se al momento del tocco di Acerbi c'è un tocco fisico"; "Ho una ... fcinter1908

