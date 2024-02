Accordo della Lega con il partito di Putin, il Pd con Azione firma la mozione di sfiducia a Salvini

Accordo tra le istituzioni Ue per dare vita al primo quadro europeo di certificazione per la rimozione della CO2 dall'atmosfera. Il regolamento, proposto a ... (quotidiano)

Statali, aumenti medi da 160 euro: ecco i nuovi stipendi in arrivo con il rinnovo del contratto: In arrivo aumenti record per gli statali. La tornata contrattuale per i rinnovi 2022-2024 è ai blocchi di partenza e secondo il Rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti ... ilgazzettino

Più telecamere e nuova illuminazione per l’area archeologica di Gabii-Castiglione: Lo prevede l’accordo siglato tra la Città metropolitana di Roma Capitale ... ha dichiarato in una nota la consigliera delegata al Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma, Cristina ... radiocolonna

“Sardegna, tra Pd e 5S un’alleanza elettorale. Per stare insieme serve un progetto politico”: Invano. Se il primo passo del percorso interno al campo nel quale mi riconosco fosse stato lo svolgimento tempestivo di primarie all’indomani di quelle interne al Pd, si sarebbe potuta certo ... ilsecoloxix