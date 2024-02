Accademia Volley, sfida salvezza con il Cutrofiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTurno casalingo per l’che domani pomeriggio al Palaparente di Benevento riceverà la visita della CdM(LE), gara valevole per la sedicesima giornata del campionato nazionale di serie B2. Per le giallorosse, reduci dal ko di Altamura nello scorso turno di campionato, si tratta di uno scontrocontro la terzultima della classe che ha un punto di vantaggio sulle beneventane. Un successo permetterebbe, quindi, all’di sorpassare in classifica le avversarie e di continua a nutrire qualche speranza di, seppur il cammino resterebbe molto in salita e complicato. Nonostante il terzultimo posto in campionato,ha dimostrato di essere in salute andando a strappare un punto proprio ...