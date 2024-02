Accadde oggi | 23 febbraio | Giorgio Puia ed altre ricorrenze 

Almanacco | Venerdì 23 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 23edricorrenze Giocatore dalle lunghe leve che gli consentivano una grande capacità nel gioco aereo. In origine centrocampista, con l’arrivo di Nereo Rocco nel capoluogo sabaudo divenne difensore centrale. Scrisse di lui Sandro Ciotti (come riportato da Franco Ossola Junior nel volume ‘I campioni che hanno fatto grande il Torino’): “Deve essere collocato senza dubbio fra i giocatori granata più esemplari di tutti i tempi per l’ottimo senso del gioco, lo stile asciutto e sobrio, l’efficacia sulle traiettorie alte, la disciplina tattica”. Il 231964metteva a segno le prime reti con la casacca del Toro, siglando una doppietta. Quel dì anche Fabrizio Poletti (vi raccontammo di lui lo scorso 13 luglio in occasione dei ...