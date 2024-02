Abuso del marchio Eni e falsi investimenti | oscurate 473 risorse online

Abuso del marchio Eni e falsi investimenti, sequestrate 473 risorse online

Siracusa, i rischi di internet e l’uso di droghe: i Carabinieri incontrano gli studenti del Rizza: si è incentrata sui temi del bullismo e del cyberbullismo, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcol La prima parte dell’incontro ha riguardato l’Arma dei Carabinieri e i suoi ... siracusanews

Abusi alla figlia della compagna, patrigno condannato a 30 mesi: MANTOVA Approfittando dell’assenza della propria compagna, rientrata temporaneamente nel Paese d’origine a causa di un lutto, aveva abusato della figlia di questa ... oltre ad un risarcimento del ... vocedimantova

Oliveri: archiviato il procedimento per atti persecutori e rifiuto di atti d’ufficio del Sindaco Iarrera e del vicecomandante della Municipale: Giuseppe Ciminata per il Sindaco e avv. Ilaria Donato per il vicecomandante, le scelte operate dal Sindaco del Comune di Oliveri, non integrano gli estremi della fattispecie di abuso di ufficio ... 24live