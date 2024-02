Abusi sin da piccole dal papà orco Due sorelle salvate dalle amiche

Dieci anni di abusi, sin da quando lei era piccola: ora va a processo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per lui, più che figlie erano oggetto di desiderio. Provava per loro un sentimento malato e distorto. Ha comprato il loro silenzio per anni con il denaro e, secondo l’accusa, avrebbe abusato sessualmente delle sue due figlie minorenni. Secondo quanto emersoindagini, le due minori erano state costrette, sin dalla tenera età di sei anni, a subiree violenze sessuali da parte del padre che, quasi sempre, aveva approfittato dei momenti in cui una delle due bambine rimaneva da sola. Così per tanto tempo, finché una di loro non si è confidata con le compagne di classe, che hanno recepito quel grido di allarme, fino a quel momento rimasto sotterraneo. La storia è venuta allo scoperto in tutta la sua gravità. L’uomo, un romeno di 45 anni, è in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip su richiesta della ...