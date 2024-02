Abitazioni nel mirino dei soliti ignoti Spariscono monili e tutto a soqquadro

Le case degli italiani nel mirino Ue: la follia green costerà fino a 55mila euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Allarme furti nella Bassa Lodigiana. A Santo Stefano, in via Margherita Carenzi i ladri ieri mattina si sono introdotti in un’abitazione in assenza dei proprietari e hanno asportatovari per un bottino ancora da quantificare. Al ritorno a casa i proprietari hanno trovato la sgradita sorpresa. Incursione anche a Corno Giovine. Un altro colpo è stato tentato nella serata di mercoledì a San Rocco al Porto. La donna residente in un’abitazione situata al primo piano di via IV Novembre, al rientro, ha scoperto che iavevano forzato una porta finestra e si erano fatti largo in tutte le stanze buttandoall’aria, tra cui vestiti, lenzuola del letto e pentole. Poi però, non trovando nulla, erano fuggiti a mani vuote.