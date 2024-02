Abc gestirà la rete idrica e fognaria del porto di Napoli. Occupazione e salari: che cosa prevede l'accordo - Ildenaro.it

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Acqua Bene Comune (Abc), azienda speciale del Comune diper il ciclo delle acque, subentra nella gestione del servizio idrico integrato neldi. L’operazione si concluderà entro la fine del 2024. A questo scopo i vertici di Abc, Ente Idrico Campano (Eic) e Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale hanno sottoscritto oggi a, nella Sala del Comitato dell’Adsp, un protocollo d’intesa che regola e definisce modalità, condizioni e tempistiche del subentro e le azioni ad esso propedeutiche. “Il subentro di Abc nel servizio idrico integrato non avrà ripercussioni occupazionali eali per i dipendenti di Idra, l’attuale concessionario. Si tratta di 9 persone in tutto. Sindacati e Abc si confronteranno affinché questo passaggio non abbia ...