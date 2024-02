Abbiamo una sorpresa per Putin | non entro nei dettagli | Zelensky pronto a tutto?

Bernalda Futsal, verso il Noci. Il diggì Mazzei: “La nostra sorpresa è il ritorno di Boschiggia!”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "La difesa dell'Ucraina è il compito numero uno": il presidente Volodymyrrifiuta la narrazione di un Paese stanco di combattere e quindialla resa alla Russia di Vladimir. Intervistato da Fox News, ha annunciato: "Continueremo con i successi nel Mar Nero. Non entrerò nei, ma stiamo preparando alcune sorprese per la Russia. Il sud è importante. La difesa dell'est, dove i russi hanno più di 200mila soldati, è molto importante. Naturalmente prepareremo una nuova controffensiva, nuove operazioni. Non rimarremo fermi. Dipende da molte cose". Nell'intervista, il presidente ucraino ha risposto anche a Donald Trump, che nei giorni scorsi si era detto in grado di mettere fine alla guerra in 24 ore. In particolare lo ha invitato a vedere coi propri occhi quello che succede realmente al fronte. ...