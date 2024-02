Abbattuto aereo spia russo | Kiev rivendica attacco ma ci sono dubbi | “Forse distrutto da fuoco amico”

Mistero nei cieli ucraini. Cosa c'è dietro l'abbattimento di un aereo spia russo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unè precipitato a Krasnodar, in territorio, dopo essere stato. Le forze militari dihannoto l', ma il luogo in cui i rottamicaduti per poi prenderedesta: "Forsedaamico"