A12 | chiusa per una notte uscita Civitavecchia Sud

Chiusura notturna sulla A12 dell'uscita Civitavecchia sud

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sulla A12 Roma-, per consentire lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, dalle 22 di lunedì 26 alle 6 di martedì 27 febbraio, saràl’disud, per chi proviene da Roma e da. In alternativa si consiglia di uscire anord. (Com/Red/Dire)