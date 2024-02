A1 | Milano-Napoli | chiusure notturne stazione San Vittore

Viabilità – A1 Milano-Napoli: chiusure notturne in entrata della stazione di Colleferro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sulla A1, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa ladi San, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: DALLE 22.00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6.00 DI MARTEDI’ 27 FEBBRAIO -sarà chiusa in entrata versoe in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso: Caianello; in uscita per chi proviene da Roma: Cassino. NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 27 FEBBRAIO E MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO , CON ORARIO 22.00-6.00 -sarà chiusa in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alladi Cassino DALLE 22.00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 6.00 DI VENERDI’ 1 MARZO -sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni ...