“A Scuola di Soccorso” della Confraternita di Misericordia di Castiglioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Con un caloroso applauso è terminata la seconda edizione del progetto “Asso”, ladiper gli studenti toscani di ogni ordine e grado, organizzata dalla Federazione Regionale delle Misericordie. E per il secondo anno consecutivo ladidi Castiglion Fiorentino ha proposto il progetto all’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino” che ha deciso di aderire con le classi IVprimaria. Il progetto ha visto in questi mesi una serie di incontri per formare la cosiddetta “cittadinanza attiva” fin da piccolissimi affinché, come spiega il Governatore, Paola Salvadori, "fin da piccoli non si abbia più paura di fronte agli eventi emergenziali”. ...