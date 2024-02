A Sanremo un 15enne è morto schiacciato da un camion. Ferita gravemente la sorella

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Due studenti di 13 e 15 anni sono stati schiacciati da un, il cui autista si è poi dileguato per poi essere rintracciato dalle forze dell'ordine. Il 15 enne èin sala operatoria, mentre laresta gravissima in ospedale. È successo poco prima delle 8 a. I due si stavano recando a scuola, nella zona del mercato dei fiori.

Bussana, travolti da pirata della strada mentre andavano a scuola: non ce l’ha fatta il 17enne, grave la sorella di 15 anni: Non ce l’ha fatta il 17enne investito questa mattina insieme alla sorella 15enne mentre camminavano a bordo strada in via Frantoi Canai, a Bussana di Sanremo. Nel frattempo è stato fermato il presunto ... imperiapost

Travolti da un pirata della strada mentre andavano a scuola: gravi due studenti di 13 e 15 anni. Mobilitazione di soccorsi a Bussana: Viste le condizioni critiche dei feriti, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto d'urgenza, in codice rosso di massima gravità, al Santa Corona di Pietra Ligure. imperiapost

