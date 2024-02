Tutti pazzi per la Pausini. In cinquemila allo Stadium per uno show 'lunatico'

A Rimini tutti pazzi per Malagrida. Dalla serie A al primo gol tra i prof (Di venerdì 23 febbraio 2024) Piedi per terra, talento e sguardo fisso verso l’obiettivo. Ha solo 20 anni Lorenzo Malagrida, ma dà l’impressione di sapere esattamente dove vuole e può arrivare. A Rimini c’è piombato nell’ultimo mercato di riparazione, qualche settimana fa. Dalla cadetteria alla Lega Pro per farsi le ossa tra i ’grandi’. Ma il profumo del calcio che conta l’esterno ligure lo sente da un paio di stagioni. Mister Giampaolo alla Sampdoria lo convoca per il ritiro estivo, Stankovic lo fa debuttare in A, a Bergamo contro l’Atalanta. Poi una decina di minuti allo Juventus Stadium, una manciata all’Olimpico di Roma e ben un tempo al ’Maradona’ di Napoli. Insomma, quel profumo Malagrida lo sente ancora. Ma per tornarci, un giorno, in quegli stadi indimenticabili dovrà prima masticare un po’ amaro sui ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 23 febbraio 2024) Piedi per terra, talento e sguardo fisso verso l’obiettivo. Ha solo 20 anni Lorenzo, ma dà l’impressione di sapere esattamente dove vuole e può arrivare. Ac’è piombato nell’ultimo mercato di riparazione, qualche settimana fa.cadetteria alla Lega Pro per farsi le ossa tra i ’grandi’. Ma ilumo del calcio che conta l’esterno ligure lo sente da un paio di stagioni. Mister Giampaolo alla Sampdoria lo convoca per il ritiro estivo, Stankovic lo fa debuttare in A, a Bergamo contro l’Atalanta. Poi una decina di minuti allo Juventus Stadium, una manciata all’Olimpico di Roma e ben un tempo al ’Maradona’ di Napoli. Insomma, quelumolo sente ancora. Ma per tornarci, un giorno, in quegli stadi indimenticabili dovrà prima masticare un po’ amaro sui ...

