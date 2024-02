A Prato nasce il deposito dei materiali extraterrestri provenienti da Marte

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 –rà aildeida. È in dirittura d’arrivo il progetto che vede la realizzazione di una cosiddetta ’curation’, ossia di un sito di stoccaggio per i. Un progetto ambizioso che vede il coinvolgimento della Fondazione Parsec e del Museo Italiano di Scienze Planetarie per la realizzazione della struttura, che troverà posto in città, probabilmente nella futura sede del Parco delle Scienze e della cultura. La notizia catapultain una realtà internazionale. La ’curation’ è nel dettaglio un luogo dove vengono custodite e conservate le meteoriti e gli altri campioni per ...

A Prato nasce il deposito dei materiali extraterrestri provenienti da Marte: Prato, 23 febbraio 2024 – Nascerà a Prato il deposito dei materiali extraterrestri provenienti da Marte. È in dirittura d'arrivo il progetto che vede la realizzazione di una cosiddetta 'curation', ...

