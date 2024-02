A Pavia il primo parco della salute - A Pavia il primo parco della salute

(Di venerdì 23 febbraio 2024) IlLombardia sarà a. Il progetto, di cui si parla da tempo perché ha sostituito il contestato maneggioSora, è stato annunciato a Myplant&Garden, la rassegna dell’orto-floro-vivaismo e del paesaggio in corso a Fiera Milano. I lavori dovrebbero partire entro l’estate e seguire le indicazioni scientifiche fornite da oltre cinquanta esperti: medici, psicologi e professionisti del verde che hanno contribuito alla seconda edizione del Libro Bianco del Verde, promosso da Assoverde, Confagricoltura e Képos, in collaborazione con il Crea. "L’obiettivo – sottolinea una nota – è proporre alle pubbliche amministrazioni uno standard per progettare giardini capaci di generarenei cittadini, proteggendoli da ...