A Palermo la municipale fa le multe e viene presa a colpi di pietre

Palermo, auto dei vigili prese a sassate dopo le multe per la sosta in doppia fila

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nella mattinata di oggi, mentre alcune pattuglie della Poliziadistavano operando in viale Campania (con il servizio di Street Control) e in via Trinacria per la sosta irregolare di alcune auto, sono state oggetto del lancio diche, solo fortunatamente, non hannoto gli agenti. Due episodi spregevoli che, di fatto, testimoniano come al fianco delle persone che continuano a chiedere giornalmente il ripristino di “un po’ d’ordine” in citta, vivano invece tante altre persone one che preferiscono vivere senza regole. Nella zona sono state convogliate altre pattuglie in supporto per gli accertamenti del caso e anche per acquisire i filmati di impianti di videosorveglianza. “Se i Vigili Urbani danno fastidio a qualcuno” dichiara il Comandante dellaColucciello ...