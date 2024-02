A. Fontana, oggi sarei disponibile a un terzo mandato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Adesso come adesso" a un, poi "è chiaro che bisognerà vedere come sarà la situazione tra tre anni, è un periodo lungo". Così il presidente della Regione Lombardia Attiliodurante il programma tv Aria Pulita su 7Gold. "Mi rifaccia la domanda tra tre anni - ha aggiuntorispondendo alla conduttrice - idealmente la cosa mi sollecita sicuramente".

Alle ore 14 è previsto il calcio d’inizio della sfida di Serie B tra Modena e Cosenza . Nella formazione dei calabresi non figura Alessandro Fontanarosa – ... (inter-news)

E’ attesa per questo pomeriggio la sentenza del processo in appello per Davide Fontana , condannato a 30 anni in primo grado per l' Omicidio di Carol Maltesi . ... (tg24.sky)

A. Fontana, oggi sarei disponibile a un terzo mandato: Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il programma tv Aria Pulita su 7Gold. "Mi rifaccia la domanda tra tre anni - ha aggiunto Fontana rispondendo alla conduttrice - ... ansa

Incendio in un centro di riabilitazione in provincia di Brindisi: pazienti in salvo, ma struttura evacuata: Il tempestivo intervento dei pompieri del distaccamento di Francavilla Fontana ha evitato che l'incendio potesse estendersi anche alle stanze che ospitano i pazienti. I vigili del fuoco, con il ... bari.repubblica

Anche l’inviato di Striscia Brumotti al funerale di Geremia, morto a 14 anni: «Un amico speciale»: In tanti sono arrivati per l’ultimo saluto a Geremia Fontana, 14 anni, morto per una forma tumorale molto rara. Tra i presenti c’era anche Vittorio Brumotti, il campione di bike trial e inviato di ... tribunatreviso.gelocal