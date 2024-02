A Firenze cariche della polizia ai cortei pro Palestina | “Una studentessa ferita”

Cortei pro-Palestina, cariche della polizia a Firenze e Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Momenti di tensione stamani anel corsomanifestazione indetta dai sindacati di base per la. Il corteo, partito da piazza Santissima Annunziata e formato oltre che da rappresentanti dei sindacati di base anche da studenti e appartenenti alla comunità palestinese, ha sfilato per le vie del centro storico arrivando fino ai lungarni in prossimità del consolato Usa. Qui era stato predisposto uno sbarramento dalle forze dell'ordine. I manifestanti hanno cercato di avanzare e lali ha respinti condi alleggerimento. Una ragazza sarebbe rimasta. Alla fine il corteo ha raggiunto piazza Ognissanti dove si sono tenuti gli interventi finali.