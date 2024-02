A che punto è la corsa per la leadership in Confindustria Garrone e Gozzi i due nomi in pole

A che punto è la corsa all’eolico offshore in Italia. Industrie e filiere locali si candidano a catturare il...

LIGA - Tebas: "Il Real Madrid non deve vendere nessuno per permettersi Mbappé": Javier Tebas, presidente della Lega calcio spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Real Madrid nel corso dell'intervista a L'Equipe: "Mbappè C'è il 99% di possibilità che vada al Real Madrid ... napolimagazine

Musetti-Sonego, che bravi! Sono in finale nel doppio a Doha: Ora sfideranno le teste di serie numero 1 Jamie Murray, lo scozzese fratello di Andy, e Michael Venus, neozelandese. Il torinese raggiante: "La nostra forza è l'amicizia, andiamo in campo con il sorri ... gazzetta

Nautigo, presentato il Salone della nautica a Lecce: Mario Vadrucci, presidente della CCIAA di Lecce “Siamo qui a supportare, come già fatto in passato, questa importante iniziativa che di anno in anno sta crescendo divenendo punto di riferimento per un ... corrieresalentino