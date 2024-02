A che ora Paolini-Cirstea oggi in tv | programma semifinale WTA Dubai | dove vederla | streaming

Paolini-Cirstea, semifinale Wta 1000 Dubai: dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’azzurra Jasminetornerà in campo, venerdì 23 febbraio, nella primadel torneo WTA 1000 di, negli Emirati Arabi Uniti: nel secondo incontro dalle 12.00 italiane sul Centre Court, che si giocherà comunque non prima delle ore 14.00, l’italiana affronterà la romena Sorana. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.00 La sfida tra l’italiana e la romena si giocherà dopo quella di doppio tra Aliaksandra Sasnovich e Laura Siegemund e Nicole Melichar-Martinez ed Ellen Perez. Jasmineha vinto entrambi i precedenti, giocati a Portoroz 2021 ed al Roland Garros 2023, imponendosi sempre in tre set. Per il match tra Jasminee Soranaè prevista la diretta tv su Sky ...