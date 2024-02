A 13 anni recupera la vista con un collirio a base di terapia genica

Dopo cinque anni recupera la vista grazie a un intervento di chirurgia oculistica all'Ospedale dei Castelli

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alcune somministrazioni diper una, in un occhio, ridanno laa un 13enne colpito da una malattia rara e già sottoposto a diversi interventi chirurgici agli occhi: laberemagene geperpavec (B-VEC), in gocce, ha migliorato ladel ragazzo che era legalmente non vedente a causa di cicatrici agli occhi legate all’epidermolisi bollosa distrofica recessiva...