23 febbraio 1909, la prima festa della donna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze, 232024 – La, che siamo abituati a celebrare l’8 marzo, in origine non aveva questa data. Laricorrenza avvenne infatti il 23del. Tutto grazie all’attivista Corinne Brown che l’anno, esattamente il 3 maggio del 1908, al VII CongressoII Internazionale socialista prese la parola invocando la possibilità del suffragio universale e denunciando lo sfruttamento, le disparità e le discriminazioni sessuali che le operaie erano costrette a subire. Dopo un anno di manizioni e battaglie, negli Stati Uniti venne dedicata alle donne l’ultima domenica di. Bisognerà aspettare il 1977 per arrivare a celebrarla l’8 marzo, quando ...