10eLotto | la fortuna bacia Aversa

La fortuna bacia la Calabria: vincite per 58 mila euro al 10elotto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCampania in festa con il. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, è stato centrato un bis di vincite, entrambe da 10 mila euro, ad, in provincia di Caserta, e Telese Terme, in provincia di Benevento, rispettivamente con un 7 Doppio Oro e un 6 Oro. L’ultimo concorso delha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 600 milioni da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.