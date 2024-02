? MasterChef Italia | «Fab Four» pronti alla Finale del 29 Febbraio su Sky e NOW! ??

MasterChef 13 ha scelto i suoi"Fab Four", ecco i protagonisti della finalissima

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ultima serata di questa stagione disarà, come da tradizione, una sfida a quattro. Una sfidaper il titolo che si preannuncia accesissima e carica di emozione, tra quattro personalità forti e diverse tra loro, quattro modi diversi di intendere la cucina, quattro storie e percorsi differenti ai fornelli del cooking show. Ieri sera, nel corso del penultimo appuntamento, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno decretato i “Fab” – Antonio, Eleonora, Michela e Sara – che giovedì 29su Sky e in streaming su NOW si contenderanno la vittoria e l’ambito titolo di nuovono. Non ci sarà Niccolò, eliminato a un passo dserata: nato in Germania ...