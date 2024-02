Zilliacus nei guai | mandato d’arresto per l’imprenditore Nei mesi scorsi voleva l’Inter

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Thomas, imprenditore finlandese, è finito neicon la giustizia: in passato ha mostrato interesse perin vista per Thomas. Perfinlandese, attualmente a Singapore, sono arrivati undi arresto e un avviso rosso di Interpol. Neiaveva provato a comprare il Manchester United e mostrato interesse a Zhang per. Stando alle ultime indiscrezioni di Bloombergsarebbe ricercato per essere presumibilmente coinvolto nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli di YuuZoo. Si tratta di un’azienda di cuiè stato a capo nella città-stato, come è stato dichiarato dalle forze dell’ordine di ...

Gazzetta - Alcaraz dall’inizio e minuti per Djalo: Come riferisce Gazzetta, Alcaraz è molto apprezzato dai tifosi per la sua intraprendenza e di sicuro la condizione non gli manca, così come la voglia di mettersi in evidenza. Durante la partitella si ... tuttojuve

Corsport - Max si affida a Bremer ma attenti a Djalò: Come riferisce Corsport, Max vuole cementare la fase difensiva, come è stato per gran parte della stagione, in modo da non concedere troppo facilmente occasioni agli avversari: la Juve ... tuttojuve

Inter, Sensi di nuovo sotto i ferri: Sensi resterà sicuramente assente per i match contro Lecce, Atalanta e Genoa. La speranza dello staff nerazzurro è di averlo arruolabile dopo il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. interdipendenza