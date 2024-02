Zes Unica del Mediterraneo | una sfida per sviluppo e sicurezza dell’area

ZES unica Mezzogiorno: riunita la prima Cabina di Regia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Zesrappresenta un’occasione fondamentale per collegare il Mezzogiorno al resto dell’Italia e all’Europa. Le prospettive di una Zona Economica Speciale che possa concedere al nostro Meridione una nuova possibilità di crescita sono il tema portante del convegno: “Zesdel. Fattori socio-economici, logistici e geopolitici”, a cura dall’Eurispes in collaborazione con il Forum Permanente dele Mar Nero, Lions Clubs International e l’Universitas Mercatorum. Ha aperto il dibattito Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum, che ha evidenziato l’attualità del tema dal punto di vista geopolitico. Nella sua relazione di apertura il Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, ha offerto una prospettiva ampia e olistica, sottolineando come l’istituzione della Zes ...