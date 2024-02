Zedadka | soluzione in più per Castori | Posso dare una spinta all’Ascoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È stato lui uno degli ultimi arrivi dal mercato invernale dell’Ascoli. Karim, dopo una paio di apparizioni contro Catanzaro e Cremonese, prova a candidarsi per un ruolo da protagonista all’interno della formazione diin questo caldissimo finale di stagione. Il 23enne algerino è tornato in Italia in prestito con riscatto al Picchio a seguito dell’esperienza in Lussemburgo con lo Swift Hesperange. "Qui mi sono trovato molto bene fin dall’inizio – commenta l’esterno –. C’erano già due o tre compagni che conoscevo e prima di venire avevo avuto modo di sentire il mister. Tatticamente preferisco agire sulla sinistra perché il mio modo di giocare mi permette di rientrare sul destro per mettere cross o provare anche il tiro. Nella mia esperienza in Belgio (Charleroi ndr) ho giocato a destra.muovermi su entrambi i lati, ...