YURI ROMANO’ – PROSSIMA STAGIONE?

Yuri Romanò in biancorosso per le prossime due stagioni Yuri Romanò, opposto e medaglia d'oro agli ultimi Mondiali vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Il prolungamento del

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Conosciamo tutti la storia diRomanò, giocatore che fino a qualche anno fa militava nel campionato di Serie A2 maschile. Sicuramente in passato nessuno lo conosceva e gli occhi non erano puntati su di lui, ma tra tutti, Fefè De Giorgi ha avuto il coraggio di convocarlo addirittura in nazionale, scelta sicuramente azzardata ma che ha dato in maniera decisiva i suoi frutti.non ha sprecato la sua occasione ed è stato uno dei principali protagonisti che ha portato la nazionale a vincere Mondiale ed Europeo. Adessoè in pianta stabile nel Campionato di Serie A1 e gioca con la maglia di Piacenza, protagonista indiscusso della propria squadra. Erano molte le incertezze riguardanti il futuro diRomanò, ma la società di Piacenza ha deciso di tenerselo stretto, ...

Quarti Champions: Gas Sales Daiko in campo contro Jastrzebski Wegiel (0-1) DIRETTA: Ancora il brasiliano per il 7-6. Gironi prende il posto di Yuri Romanò. Biancorossi che riescono a pareggiare la gara dopo il sorpasso degli ospiti (11-11). Jastrzebski Wegiel però non molla un colpo ... piacenzasera

A che ora Piacenza-Jastrzebski Wegiel oggi in tv, Champions League volley: dove vederla in streaming: Oggi mercoledì 21 febbraio (ore 20.30) si gioca Piacenza-Jastrzebski Wegiel incontro valido per l'andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. All'esordio nella man ... oasport

Fefè De Giorgi: «Prisma pilastro di Puglia: l’Italia mira in alto»: Il ct degli azzurri di volley: «Taranto da applausi. Nazionale pronta per i Giochi ma pensiamo anche al futuro» ... lagazzettadelmezzogiorno