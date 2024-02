Youth League di Karate, l'Italia conquista tre medaglie nella prima giornata di gare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fujairah – Si è svolta ladidellain svolgimento a Fujairah, fino al 25 febbraio. Il Torneo della WorldFederation vede protagonisti sui tatami gli atleti Under 21, Junior, Cadetti e Under 14. Nel programma di oggi, sono scesi in gara ika della categoria Under 21. Domani ci saranno gli Juniores in gara. Il racconto delle– fijlkam.it Sono arrivate 3tutte nel kata maschile individuale. Un podio quasi completamente azzurro sul quale sono saliti Guido Polsinelli, Luigi Matacchioni e Federico Arnone. Grande medaglia d’oro per Guido Polsinelli delle Fiamme Oro che ha così confermato il suo inizio di 2024 a dir poco scoppiettante. È recente infatti la sua laurea a campione ...