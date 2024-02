Yacht Club de Monaco | inaugurato un pontile per l’idrogeno verde

degli Aregai organizzata sia a terra che in mare dallo Yacht Club a cura dell'associazione 'Capriole sulle nuvole' FRANCIA MONACO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) IlNautico di, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la sua visione dicome capitale delloing avanzato, ha presentato la sua ultima iniziativa: unautonomo alimentato ad idrogeno. Questoè stato progettato per rifornire le squadre partecipanti alEnergy Boat Challenge, evento che si terrà dal 1 al 6 luglio 2024. All’inaugurazione dell’impianto, avvenuta con la presenza di illustri personalità come S.A.S. Principe Alberto II di, la ministra Céline Caron-Dagioni, il ministro Patrice Cellario e altri, è stata sottolineata l’importanza di questa iniziativa nel contesto della transizione verso energie più pulite e ...