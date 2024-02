Xiaomi Pad 6S Pro | ufficiale con Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi Pad 6S Pro ufficiale in Cina: Snapdragon 8 Gen2 e ricarica a 120W

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Pad 6S Pro è, il nuovo tablet dell’azienda cinese con display 3K e Qualcomm8 Gen 2 Oltre al nuovo smartphone top di gamma14 Ultra, l’azienda cinese ha annunciato in Cina anche un nuovo tablet:Pad 6S Pro. Il dispositivo va ad ampliare la gamma Pad 6, che già include il modello base, la versione Pro e la Max (mai uscite dai confini cinesi).Pad 6S Pro: design e caratteristiche Il design diPad 6S Pro ricalca quello degli altri tablet della serie Pad 6, con bordi piatti e un’isola quadrata posteriore per il comparto fotografico. Il tablet è compatibile con gli accessori già realizzati daper la serie, come la tastiera magnetica e il pennino. Lo schermo è un LCD IPS “Sunshine” da 12,4 ...