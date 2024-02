WWE: Si pensa ad una mega star del cinema per Wrestlemania 40, ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è l’evento piu’ importante dello sport spettacolo al mondo. In quel di Stamford ogni anno si prova a fare di tutto per rendere lo show memorabile, magari anche con l’aiuto didi altri contesti che si prestano a semplici apparizioni o addirittura a dei veri e propri match. I dirigenti stanno tenendo in considerazione una pista per quest’anno. Di chi siSe si parla di Philadelphia non si puo’ nonre a Sylvester Stallone. Memorabile la salite sulla scalinate e la statua a lui dedicata proprio nella sede della 40esima edizione di WM. Attualmente non c’è ancora nero su bianco ma c’è ottimismo in merito.