WWE | Quanti eventi in quel di Perth | compresi tryout per nuove reclute con Triple H presente

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nella giornata di ieri, il roster WWE ha raggiunto, Australia, sede di Elimination Chamber 2024 questo sabato, alle 11 italiane. Sono molti glicollegati al prossimo premium live event, come l’apertura di un Superstore provvisorio (con file chilometriche) e diversi appuntamenti con i media, comelo fatto daH e Rhea Ripley stamane in un radio show.H and Rhea Ripley at a radio show in Australia promoting Elimination Chamber #WWE #WWELive #WWEAustralia #WWEChamber #EliminationChamber #RheaRipley #H pic.twitter.com/43WY70EXi8— Wrestle The One (@Wrestlish WAR) February 22, 2024 Ma non solo, visto che ieri pomeriggio si sono tenuti alcunidi nuovi possibili atleti da mettere sotto contratto, sotto l’occhio attento di ...

