WTA Dubai 2024 | Jasmine Paolini in semifinale senza giocare | forfait di Elena Rybakina

secondo Wta 1000 della stagione dotato di un montepremi 211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati due settimane ha vinto ad Abu Dhabi - secondo titolo del 2024

Tennis: Torneo Dubai. Forfait Rybakina, Paolini in semifinale: L'azzurra affronterà una fra Vondrousova e Cirstea DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini centra l'accesso alla sua prima semifinale ... sport.tiscali

Coco Gauff rallies to reach quarterfinal round in Dubai: Gauff now has reached at least the quarterfinals in three of her four entries in Dubai and will be playing in her third quarterfinal ... Rybakina has won 10 out of 11 matches on the WTA Tour's swing ... msn

Elena Rybakina before the Dubai quarters: "I'm physically tired": Having qualified for the quarter-finals of the Dubai Duty Free Tennis Championships ... In the words reported by SuperTennis, the WTA world No.3 declared that she felt physically tired. "I would say ... tennisworldusa